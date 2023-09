Ippica: il Cavallo di Max Allegri vince a Capannelle

Momenti di gloria per Massimiliano Allegri. Dopo aver battuto il Lecce con la sua Juventus martedì scorso, e aver raggiunto la terza posizione in classifica dietro Milan e Inter, oggi uno dei suoi cavalli, Lyricus, ha trionfato all'Ippodromo Capannelle nel Premio Fastigio di galoppo.

Guidato magistralmente al successo da Dario Di Tocco, rigorosamente in giubba amaranto, il 4 anni pupillo del tecnico bianconero, acquistato in Francia, ha trionfato su La Cortigiana al secondo posto, Godsave al terzo e Altalene al quarto.

Il montepremi della prova era di 13.200 euro, non certo una cifra da calcio di Serie A, ma Allegri, che con il suo Lyricus in passato ha ottenuto vittorie anche all'estero (in Francia), sarà felice lo stesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA