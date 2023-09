Gtt, Usb lavoro privato aderisce allo sciopero del 9 ottobre

Il Gruppo torinese trasporti comunica che "l'organizzazione sindacale Usb lavoro privato aderisce allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore proclamato per lunedì 9 ottobre per una serie di tematiche economico sociali".

Il trasporto verrà attuato quindi, viene aggiunto, nel rispetto delle fasce di garanzia. Saranno quindi garantiti i servizi dalle 6 alle e dalle 12 alle 15 per il servizio urbano e suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela, personale addetto ai centri servizio al cliente. Le fasce di garanzia saranno da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17 per il servizio extraurbano e il servizio bus sostitutivo ferrovia aeroporto-Ceres, infine il servizio ferroviario Rivarolo-Chieri sarà disponibile dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.



