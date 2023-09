Forum dell'Export, nel board Teodorani Fabbri e Pugliese

Si è aperta oggi ad Alba (Cuneo) la 5a edizione degli 'Stati Generali dell'Export' organizzati dal Forum Italiano dell'Export, primo think tank dedicato alla discussione e al confronto sull'export e il made in Italy che raggruppa 2067 imprese, istituzioni ed associazioni per un totale di circa 200 miliardi di euro di fatturato. Tra gli argomenti principali della prima giornata: la necessità di supportare l'attività delle aziende esportatrici attraverso la creazione di un Ministero dedicato completamente ai temi dell'export, una decisa politica di difesa del Made in Italy nei contesti internazionali, in particolare contro l'"italian sounding", una complessiva semplificazione burocratica, ad esempio nelle procedure di sdoganamento, il potenziamento del trasporto su ferro e via mare.

Nel corso dei lavori è stata ribadita inoltre la necessità di aiutare le aziende esportatrici italiane a crescere e ad aggregarsi perché - ha affermato il presidente del Fourm Lorenzo Zurino - "piccolo non è bello ma è solo piccolo. la dimensione è un fattore che aiuta molto ad essere competitivi sui mercati internazionali".

Agli Stati Generali dell'Export, che si concluderanno domani, partecipano rappresentanti di grandi aziende e pmi, banche, associazioni di categoria, enti fieristici, università, ordini professionali. stato ufficializzato l'ingresso nel board del forum del chairman di Anivad spa e azionista Exor, Eduardo Teodorani Fabbri e di Francesco Pugliese, vicepresidente di Confcommercio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA