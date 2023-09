Festival Torino, immagine ispirata al western Sentieri selvaggi

Anche per l'edizione 2023, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre, l'immagine del Torino Film Festival è stata affidata al celebre artista Ugo Nespolo.

Lo ha deciso il Museo nazionale del cinema. L'immagine scelta si ispira a The Searchers (Sentieri selvaggi), il capolavoro, datato 1956, del film western americano, considerato dall'American Film Institute il dodicesimo film nell'elenco dei migliori film statunitensi di tutti i tempi. "L'invito di Steve Della Casa (per il secondo anno consecutivo direttore del festival, ndr) a lavorare all'immagine icona di John Wayne che grazia la giovane Debbie - Natalie Wood - spiega Nespolo -, è stato da me accolto con la gioia di rivisitare una scena risolutiva che corona una trama dai forti contenuti psicologici, dalle originarie incomprensioni critiche. È proprio la vocazione del Torino Film Festival - prosegue Nespolo - quella di non proporre progetti comodi e risaputi ma di saper dare vita a ricerca e questioni, punti di vista sempre critici e per questo davvero innovativi". Nell'immagine Ugo Nespolo declina uno dei più celebri fotogrammi di Sentieri Selvaggi di John Ford celebrando al contempo l'omaggio che quest'anno il Tff dedicherà al popolare attore, icona del cinema western, nel 60° anniversario dell'uscita di Donovan's Reef (I tre della croce del sud). L'immagine è accompagnata da una citazione di Jean-Luc Godard: "Come posso io odiare John Wayne e poi amarlo teneramente quando prende improvvisamente in braccio Natalie Wood negli ultimi minuti di Sentieri Selvaggi?". Ugo Nespolo è stato presidente del Museo del Cinema di Torino dal 2011 al 2014.



