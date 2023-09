Festival delle arti popolari a Torino il 1 ottobre

Torino ha un nuovo festival teatrale: domenica 1 ottobre lungo via Bava andrà in scena la prima edizione del "Festival delle Arti Popolari", una manifestazione gratuita organizzata da Casa Fools per diffondere l'arte e il teatro tra le persone.

Attori e attrici, circensi, acrobati, musicisti e ballerini si esibiranno in strada per tutto il giorno. La sera la festa si sposterà sul palco, allestito per l'occasione in collaborazione con Parade78, dove andrà in scena una serrata line up con incursioni di teatro, stand up comedy, musica e opera lirica.

Tra gli artisti coinvolti: Bandaradan, Dom Urban Drummer, Alberto Cipolla, Tom Newton e altri. Nella giornata anche un palinsesto di laboratori, giochi teatrali per bambini, mostre e talk. Dalla mattina sarà attivo anche l'angolo food&drink con i food truck di Rafiky, La Panzerotteria e La Locanda Leggera.

Sarà una giornata di festa in strada possibile grazie alla rete con il quartiere: protagonisti del Festival, insieme agli artisti, saranno gli artigiani, le associazioni e i commercianti di Vanchiglia, presenti lungo la via con postazioni per l'esposizione e la vendita. Da anni Casa Fools, teatro indipendente codiretto da Roberta Calia, Luigi Orfeo e Stefano Sartore, lavora per ricostruire la comunità attraverso l'arte, abbattendo le barriere e i pregiudizi legati a certi luoghi della cultura. Non solo attraverso una politica dei prezzi contenuta, ma anche facendo partecipare attivamente il pubblico alla vita del teatro, coinvolto fin dall'inizio nella direzione artistica. Anche il Festival delle Arti Popolari è stato voluto e sostenuto dal pubblico: grazie al crowdfunding organizzato nei mesi scorsi, è stata portata a termine la raccolta fondi che ha permesso di coprire una consistente parte dei costi.



