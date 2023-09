Vertenza ex Fortes: nuovi tavoli Prefettura e Regione

La Regione Piemonte potrebbe convocare le parti contese nella vicenda dell'ex Fortes di Baldichieri d'Asti, attività di macellazione ora acquisita dal Gruppo Ciemme. Parallelamente, un nuovo incontro in Prefettura ad Asti ha confermato l'intenzione del prefetto Claudio Ventrice di valutare l'apertura di un nuovo tavolo di confronto, per cercare una soluzione.

Attualmente il nodo resta quello del contratto. Ad oggi, il processo di riorganizzazione industriale ha comportato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori della ex Fortes. La vertenza vede contrapposte le istanze dei lavoratori, che rivendicano il diritto di essere assunti in continuità con il contratto del settore industria alimentaristi - ritenuto più coerente con la tipologia di mansione svolta ̶ con quelle dell'azienda subentrante, che ha manifestato l'intenzione di assumere applicando il contratto del settore agricoltura o, in alternativa, di stipulare un contratto di appalto con un'azienda terza, soluzione che consentirebbe di far lavorare i dipendenti ex Fortes con applicazione del Ccnl Alimentaristi. Domani ci sarà un nuovo incontro in Prefettura ad Asti.



