Tenta di investire i passanti con il trattore a Biella

I carabinieri di Salussola (Biella) la scorsa notte hanno arrestato un uomo di 52 anni residente in paese, celibe, agricoltore poiché ritenuto responsabile di tentato omicidio. Nel pomeriggio del 26 settembre l'uomo era alla guida del suo trattore in evidente stato di ebbrezza e affrontando una curva aveva persp il controllo del mezzo, cadendo a terra. Era stato soccorso quindi da alcuni passanti, ma era subito risalito sul mezzo agricolo, ripartendo in direzione dei soccorritori, tentando di investirli e infine dandosi alla fuga.

Numerose le chiamate al 112 anche per la sua guida spericolata e dopo varie ricerche il mezzo è stato rintracciato dai carabinieri. Una volta bloccato l'uomo è stato portato all'ospedale di Biella per le cure del caso. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica è stato disposto l'arresto e portato in carcere: il 52enne è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, la patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro.





