Qualità dell'aria, insediata in Regione la struttura speciale

Si è insediata ufficialmente oggi, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell'assessore all'Ambiente Matteo Marnati, la struttura speciale della Regione incaricata di aggiornare il piano della qualità dell'aria.

Il decreto del governo dello scorso 14 settembre assegna infatti alle Regioni del Bacino padano - Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna - 6 mesi di tempo per rivedere, integrare o potenziare tutte le misure necessarie per redigere un nuovo piano aggiornato rispetto a quello del 2019, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di inquinanti nell'aria così come richiesto dall'Unione Europea.

La struttura speciale è composta da professionisti con specifiche competenze tecniche nell'ambito della qualità dell'aria e del risparmio energetico e si avvale, nel ruolo di coordinatore dell'esperienza e della professionalità dell'ingegner Angelo Robotto, attualmente direttore generale dell'Ires, che ha alle spalle una decennale esperienza in ambito ambientale per aver ricoperto il ruolo di direttore generale di Arpa Piemonte.

"L'indicazione, arrivata dal governo, di aggiornare il piano della qualità dell'aria è per noi particolarmente significativa perché ci consente di studiare e mettere in campo misure di contenimento degli inquinanti che, quando fu approvato il piano, non erano disponibili". spiegano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l'assessore all'ambiente Matteo Marnati che è il coordinatore del tavolo permanente e si occuperà della ricerca delle migliori professionalità tecnico-scientifiche da coinvolgere nei lavori della struttura speciale, a seconda dei vari ambiti di intervento del piano



