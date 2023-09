La Storia secondo Mario Mori, libro con avvocato di Torino

La mafia, le Brigate Rosse, le operazioni di contrasto allo spionaggio russo, i fondi neri del Sisde, la caccia ai latitanti, i meandri di Tangentopoli, l'arresto di Matteo Messina Denaro. Promette di alzare il velo su molte vicende che hanno segnato la storia dell'Italia contemporanea il libro 'Nome in codice Unico' (ed. La Nave di Teseo) che il generale Mario Mori, ex comandante del Ros dei carabinieri e direttore dei servizi segreti, ha firmato insieme a un avvocato torinese, Fabio Ghiberti. Il volume uscirà a novembre ma può già essere prenotato on line.

"Il generale Mori - si legge nella scheda informativa reperibile su internet - ha vissuto la storia in posizioni chiave. Ha gestito i giorni caldi del sequestro Moro, ha condotto l'operazione che ha portato all'arresto del boss Totà Riina, ha subito un processo ventennale da cui è stato pienamente assolto in Cassazione. Ora ripercorre in prima persona gli eventi principali di questo percorso, racconta la sua verità e svela molti segreti italiani".

Il coautore, Fabio Ghiberti, 42 anni, avvocato cassazionista, aveva lavorato in qualità di esponente dell'associazione radicale La Marianna alla preparazione di una proposta di legge, chiamata 'Legge Mori', in materia di giustizia.



