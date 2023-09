Juventus, Vlahovic sta meglio e va verso il recupero

Dusan Vlahovic vuole riprendersi il posto già domenica pomeriggio per la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. L'attaccante è rimasto a riposo per circa 80 minuti contro il Lecce, da una parte per le naturali rotazioni del tecnico Allegri e dall'altra per un fastidioso mal di schiena che continua a tormentarlo. Già oggi, però, sono arrivate notizie confortanti dalla Continassa, con il serbo che viaggia verso il recupero.

L'obiettivo è esserci dal primo minuto al Gewiss Stadium per tornare a far coppia con Chiesa, il suo gemello del gol in questo avvio di stagione: su 12 reti totali realizzate dalla Juve in sei giornate, i due ex Fiorentina ne hanno segnate quattro a testa, con il serbo che ha anche fallito un calcio di rigore ad Empoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA