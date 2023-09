Domenica 1 ottobre ingresso gratuito alle Gallerie d'Italia

Le Gallerie d'Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, in linea con l'iniziativa del Ministero della Cultura, domenica primo ottobre, come ogni prima domenica del mese, propongono l'ingresso gratuito nelle sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza. Numerose le esposizioni temporanee da scoprire: dal percorso "Una collezione inattesa" e la mostra fotografica di Max Vadukul a Milano, alle opere di Mario Schifano a Napoli, alla mostra fotografica del maestro Mimmo Jodice e di Luca Locatelli a Torino. Apertura gratuita anche per la Casa Museo Ivan Bruschi ad Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato.

Alle Gallerie d'Italia di Torino è possibile scoprire la mostra appena aperta 'Luca Locatelli. The Circle' con gli scatti del fotografo Locateli, vincitore nel 2020 del World Press Photo nella sessione Environment Stories. Prosegue inoltre fino al 7 gennaio la mostra Mimmo Jodice. Senza tempo, secondo capitolo del progetto "La Grande Fotografia Italiana", a cura di Roberto Koch.

Sempre domenica, in occasione della Festa dei nonni il museo propone un'attività da svolgere insieme ai propri nipotini dal titolo Erbario di famiglia nel quale i partecipanti prenderanno spunto dalle opere della mostra su Locatelli per creare un ritratto di famiglia fatto di elementi naturali che troveranno a loro disposizione.



