Corte d'appello di Torino respinge ricorso coppia omogenitoriale

La Corte d'appello di Torino ha respinto il ricorso di una coppia di donne che avevano chiesto al Comune di Trofarello (Torino) di essere registrate come genitrici (congiunte) di due gemelli che avevano avuto con procreazione assistita in Spagna. La sentenza è in linea con quella pronunciata in prima istanza dal tribunale del capoluogo piemontese lo scorso marzo.

I giudici hanno ribadito che "l'ammissione delle coppie omosessuali alla procreazione medicalmente assistita è vietata dal quadro normativo", e che pertanto è esclusa la possibilità di avvalersi di queste tecniche per "realizzare forme di genitorialità svincolate dal rapporto biologico fra il nascituro e i richiedenti". Intervenire sul punto spetta al legislatore.

L'avvocata Filomena Gallo, dell'Associazione Coscioni, che segue la coppia, sottolinea che le ricorrenti sono state condannate a pagare al Comune le spese di lite, quantificate in 4.857 euro. "La decisione della Corte d'appello - commenta - non sembra essere stata adottata a tutela dell'interesse dei minori.

Anzi, sembrerebbe una decisione che rispecchia l'orientamento politico attuale privo di effettivo fondamento normativo. Ne è un chiaro segnale la pesante condanna al pagamento delle spese di giudizio".



