Brandizzo: nel duomo di Vercelli il terzo funerale

Celebrato nel pomeriggio, nel Duomo di Vercelli, il terzo funerale delle 5 vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo. "Michael sarai per sempre nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai", erano le frasi sul grande striscione steso sul sagrato del Duomo ad accogliere il feretro di Michael Zanera, 34 anni.

Presenti in prima fila alle esequie la mamma Rosalba Faraci, lo zio Marco e la cugina Samantha. Dietro di loro parenti di Kevin Laganà, la vittima più giovane della strage, i cui funerali si svolgeranno sabato mattina alle 9,30 nella stessa chiesa di Vercelli. "Oggi non siete soli - ha detto don Andrea Passera, parroco di Borgo Vercelli, paese in cui Michael si era trasferito da un anno -. Siete circondati dall'affetto e l'amicizia di tutti noi. Invito tutti a raccoglierci in silenzio fissando la croce di Cristo risorto: tutti noi possiamo sperare di vederci con Michael nella vita eterna".

Alla cerimonia era presente per la Regione l'assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi, accanto ai sindaci di Vercelli e Borgo Vercelli, Andrea Corsaro e Mario Demagistri, e ai rappresentanti delle forze dell'ordine.

Quando il feretro è uscito dalla chiesa sono stati liberari in aria palloncini e i presenti hanno applaudito sotto le note di "Ti dico ciao" di Laura Pausini.



