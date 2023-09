Alessandria, al Teatro delle Scienze il planetario digitale

Per festeggiare il centenario del primo planetario moderno il Comune di Alessandria e l'Azienda Costruire Insieme hanno inaugurato, oggi, al Planetario del Teatro delle Scienze il nuovo sistema Digistar Lite Highlights. Disponibile un innovativo sistema digitale che permette di visualizzare il cielo in diverse lunghezze d'onda, vivendo l'effetto di navigare su un'astronave, zoomando su una nebulosa o qualsiasi altro corpo celeste.

Sarà aperto al pubblico dall'8 ottobre per la Giornata Nazionale F@Mu-Famiglie al museo.

Il primo planetario moderno è stato testato il 19 settembre del 1923 in Germania: era statoinstallato sul tetto di un edificio della ditta Carl Zeiss a Jena.



