Al via a Torino l'edizione di autunno di Abilmente

Centinaia di corsi e laboratori con i crafter più amati d'Italia, tante attività per tutta la famiglia e oltre 140 brand espositori per una creatività fai da te che abbraccia l'arte e la solidarietà. E' iniziata al Lingotto Fiere l'edizione autunnale di Abilmente Torino, il Salone delle Idee Creative di Ieg - Italian Exhibition Group che fino a domenica 1 ottobre porta sotto la Mole la grande festa per la community italiana del Do It Yourself. Ad Abilmente Torino fili e tessuti diventano opere d'arte con l'opera collettiva dell'associazione Sul Filo dell'Arte, che rende omaggio a Jeff Koons, artista statunitense dello stile Neo-Pop noto per le sue opere dal gusto kitsch: le sue sculture a forma di cagnolini-balloon sono state riprodotte all'uncinetto con la tecnica dell'amigurumi. In fiera anche Artyellowoman di Picknitartcafe aps Trieste in collaborazione con Endometriosi Fvg: un giardino verticale con un migliaio di rose gialle all'uncinetto, nato dal lavoro di donne per sostenere altre donne e per porre l'attenzione alla lotta all'endometriosi. E per rimanere in tema di iniziative solidali, ad Abilmente ci sarà anche Cuore di Maglia, associazione torinese che da più di dieci anni crea abiti e copertine fatti a mano ai reparti di terapia intensiva neonatale.



