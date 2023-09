No a violenza sulle donne, una panchina rossa da Pininfarina

Anche Pininfarina si schiera contro la violenza sulle donne. Una panchina rossa, simbolo della lotta al femminicidio, è stata svelata oggi nel parco del quartier generale di Cambiano alla presenza di tutta la comunità aziendale. La cerimonia ha concluso l'evento formativo sulla parità di genere organizzato dalla direzione Risorse Umane Pininfarina nell'ambito di un più ampio programma Esg, che vede l'azienda da qualche anno fortemente impegnata sui temi Diversity, Equality & Inclusion.

"L'installazione della panchina rossa nella nostra sede di Cambiano non è solo un simbolo - ha sottolineato l'ad Silvio Angori - ma un monito visibile e permanente della nostra condanna ad ogni forma di violenza e di discriminazione nei confronti delle donne. Il dilagare dei femminicidi, purtroppo, non conosce sosta, per non parlare dei tanti episodi di soprusi e violenze fisiche o psicologiche, a cui se ne aggiungono chissà quanti non denunciati. Per questo occorre agire in tutti gli ambienti e con qualunque mezzo. Sappiamo quale sia il valore fondamentale che le donne oggi apportano nelle imprese, ma il divario di genere anche in questo campo è ancora troppo alto. E organizzazioni come la nostra devono e possono giocare un ruolo di guida e di esempio".

La panchina rossa è stata svelata alla presenza di tutti i dipendenti della sede di Cambiano che, oltre ad ospitare la direzione generale e l'atelier in cui nascono le Fuoriserie, è il cuore delle attività di design in tutti gli ambiti in cui opera Pininfarina, dall'auto alla nautica, dall'architettura al design.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA