Morto nel rogo del negozio, domani i funerali del 35enne

Si terranno domani nel complesso dell'ospedale di Verduno (Cuneo) i funerali di Jie Hu, il commerciante cinese di 35 anni rimasto ucciso nell'incendio del suo negozio a Monticello d'Alba, il 19 settembre scorso.

Jie Hu, classe 1987, in Italia da un quindicennio, era per tutti "Davide". Per la sua morte è in carcere da venerdì la 34enne bulgara Stanka Batashka, ex bracciante residente nell'Astigiano. La donna è accusata di aver appiccato il fuoco nei locali dell'Ipershop Express, lungo la Statale 231, per poi allontanarsi con un carrello di merce rubata. Aveva già colpito in modo analogo a Canelli (Asti), cinque giorni prima, presso un negozio situato in un centro commerciale. Ad arrestarla sono stati proprio i carabinieri della compagnia di Canelli che indagavano sul precedente episodio: la procura di Asti le contesta anche una rapina, commessa nel comune di Cossano Belbo (Cuneo) a inizio mese. La Batashka si sarebbe introdotta in una cascina, con pistola in pugno e volto coperto, per costringere la proprietaria a consegnarle alcune centinaia di euro.

Nel corso delle indagini sarebbe emerso che già dopo l'incendio di Canelli, tra i commercianti cinesi dell'Astigiano e delle Langhe, circolava un'allerta riguardo alla presenza della ladra-piromane. Nel frattempo l'autopsia sul corpo della vittima, ritrovato intatto all'interno dell'Ipershop Express, ha confermato che Hu è morto soffocato dalle esalazioni. Pare fosse rientrato con un estintore per cercare di domare le fiamme in attesa dei pompieri, forse perché credeva che qualcuno potesse essere rimasto intrappolato. Sua moglie Suyan, intossicata a sua volta e ricoverata, è stata dimessa sabato scorso dall'ospedale di Verduno.

La coppia viveva da diversi anni a Santa Vittoria d'Alba, dove riposeranno i suoi resti per volontà della famiglia. Oltre alla moglie, il commerciante 35enne lascia tre figli di 15, 12 e 6 anni, residenti in Cina insieme ai genitori, e tre sorelle.





