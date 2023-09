Molinette, rinnovati ambulatori e day hospital di Oncologia 2

Taglio del nastro oggi all'ospedale Molinette della Città della salute di Torino per il nuovo day hospital e i nuovi ambulatori del reparto di Oncologia medica 2, sui quali sono stati investiti 230mila euro, di cui 130mila messi a disposizione dall'Andos, l'Associazione nazionale delle donne operate al seno.

Presenti all'evento il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, con gli assessori alla Sanità, Luigi Icardi, e al Bilancio, Andrea Tronzano, oltre al direttore generale della Città della Salute, Giovanni La Valle, e fra gli altri il direttore del dipartimento di Oncologia, Umberto Ricardi.

Il reparto, ora decorato con fotografie artistiche che ritraggono alcune donne in cura presso il centro, esegue oltre 25mila prestazioni specialistiche oncologiche ambulatoriali e oltre 10mila terapie infusionali oncologiche all'anno. Gli ambienti più piacevoli, è stato spiegato, puntano ad attrarre l'attenzione dei pazienti, alleviandone lo stress. E' stata creata anche un'area benessere dove seguire lezioni di yoga, tecniche di relax e mindfulness.

"Ci prendiamo cura dei nostri ospedali - ha commentato Cirio - per prenderci cura meglio delle persone. Questo complesso non riceveva interventi di manutenzione straordinaria da almeno 13 anni. La necessità di farlo era dettata da ragioni di sicurezza ma anche di vivibilità. Perché è innegabile che in un ambiente più bello ci si cura meglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA