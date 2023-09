Incisa ricorda Floriana Floris con mostra contro violenza

Incisa Scapaccino lunedì 2 ottobre ricorderà Floriana Floris, vittima di femminicidio, uccisa a giugno dal compagno. La vicenda è stata registrata come 40/o caso di femminicidio nell'Italia del 2023. Per Floriana Floris, cittadina che dal Milanese si era trasferita nell'Astigiano, verrà inaugurata al Foro Boario la mostra itinerante "Non crederci! Se ti tratta male e poi ti dice non lo farò più..." proposta dal Comune con il Progetto Sos donna, curato dall'associazione Mani Colorate.

La cerimonia di inaugurazione della mostra si aprirà con la lettura di una quindicina di frasi tra le centinaia scritte, in questi mesi, dai visitatori di "Non crederci!" sulle lenzuola usate dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti. "Le frasi che leggeremo parlano per noi e ci invitano a non essere indifferenti e a non rassegnarci - dice il sindaco di Incisa Scapaccino, Matteo Massimelli -. Con la mostra itinerante teniamo alta l'attenzione contro la violenza di genere, sensibilizzando anche i giovani".



