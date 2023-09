Donna muore nell'incendio della sua casa nel Biellese

Una donna di 54 anni è morto nell'incendio della sua abitazione in località Mosso di Valdilana, comune nelle montagne biellesi. L'incendio è divampato poco prima della mezzanotte: ad andare a fuoco una porzione di casa a schiera di frazione Frieri. Sono stati i vicini a dare l'allarme quando hanno visto il fumo.

I vigili del fuoco sono entrati in casa portando fuori la donna che non era cosciente, Poco dopo l'arrivo in ospedale è morta.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino al mattino.

Ancora da chiarire la causa del rogo. Sul posto anche i carabinieri.



