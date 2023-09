Da Intesa Sanpaolo 15 milioni al bioparco Zoom

Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 15 milioni di euro destinato ad accrescere l'offerta del Bioparcodestinato ad accrescere l'offerta del Bioparco Zoom Torino.

Nato come piccolo parco indipendente, a 14 anni dalla sua fondazione, Zoom Torino, con un fatturato di circa 16 milioni di euro, oltre 280 dipendenti e quasi 600mila visitatori annui, si posiziona oggi come il primo bioparco in Italia per affluenza.

L'investimento di Intesa Sanpaolo contribuirà ad arricchire l'offerta di Zoom, rendendo possibili ulteriori ampliamenti, la creazione di nuovi habitat e il potenziamento del palinsesto stagionale con eventi all'insegna dell'intrattenimento multiesperienziale. "Siamo orgogliosi di sostenere una realtà molto radicata sul territorio, che lavora per crescere con una logica Esg. Zoom agisce, infatti, in maniera del tutto coerente con quegli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, che la Banca ha messo al primo posto nella valutazione del merito creditizio. In quest'ottica stiamo inoltre definendo un percorso di welfare aziendale a beneficio dei dipendenti del bioparco" spiega r Stefano Cappellari, direttore regione Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.



