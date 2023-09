I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti la scorsa notte in corso Palermo 61 a causa del crollo di un'intera rampa di scale in un palazzo. I condomini sono stati evacuati con il cestello dell'autoscala. Sul posto la polizia municipale e il tecnico comunale. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone.



