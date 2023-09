Artissima, undici premi e due fondi per artisti e gallerie

Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea organizza, in collaborazione con aziende partner, tre premi per artisti e gallerie: il premio illy Present Future, il premio Vanni occhiali #artistroom e il premio Tosetti Value per la fotografia. A questi si aggiungono due riconoscimenti a memoria di figure di spicco del mondo dell'arte, il Matteo Viglietta Award, promosso dalla Collezione La Gaia, e il Carol Rama Award, promosso dalla Fondazione Sardi per l'Arte; e sei supporti istituzionali ad artisti e gallerie promossi dalle fondazioni e istituzioni che hanno confermato o iniziato il rapporto con la fiera: il Premio Diana Bracco - Imprenditrici ad arte promosso da Fondazione Bracco con la Fondazione Roberto De Silva e Diana Bracco di Milano, il Premio Pista 500 promosso da Pinacoteca Agnelli, Ogr Award di Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, il Premio "ad occhi chiusi…" della Fondazione Merz, il Premio Isola Sicilia di Fondazione Oelle e il Premio Ettore e Ines Fico del Mef Museo di Torino.

L'edizione 2023 si arricchisce inoltre di importanti novità riguardanti due fondi: l'introduzione dell'Identity Fund for New Entries, sostenuto direttamente da Artissima, e l'incremento dello storico Fondo Acquisizioni promosso dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt. I premi e i fondi sono assegnati durante i giorni della fiera, dal 3 al 5 novembre, da giurie internazionali.



