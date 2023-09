Altman (Chat Gpt), 'troppe paure, un errore esagerare con norme'

"I modelli attuali di Chat Gpt non sono così pericolosi, sarebbe un peccato esagerare con le norme.

Quello che succede è sorprendente e non dovrebbe essere bloccato".

Lo ha detto, alla Italian Tech Week, Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la startup di San Francisco che ha creato ChatGpt, per la prima volta in collegamento con il pubblico in Italia.

"Ci sono tante cose meravigliose da esplorare. Si fanno cose sempre più sorprendenti con la tecnologia. Nel prossimo decennio molti ambiti saranno impattati e gli effetti saranno positivi.

Per esempio l'istruzione: ci sarà la possibilità di imparare in modo più efficace, sarà uno strumento che lavora con gli insegnanti, ma anche la salute, le terapie. Ci può essere un miglioramento della produttività", ha spiegato Altman che ha parlato anche dei rischi. "Oggi il riguardano soprattutto la disinformazione, anche se con i modelli del futuro bisognerà stare attenti ai cyber attacchi e alle armi biologiche" ha osservato.

Nessun impatto negativo per i creativi, come i musicisti, che temono modelli che possano replicare il loro lavoro, assicura Altman. "Le persone hanno delle ansie comprensibili rispetto alla tecnologia, ma dovrebbe ampliare le capacità creative degli artisti. Alcuni impatti saranno negativi, ma ci saranno anche possibilità nuove. Il ruolo umano non deve sparire. Le aspettative salgono, quindi la qualità aumenta ancora di più, si possono aprire spazi nuovi in cui la gente può fare cose migliori. Naturalmente servirà creatività e genialità". Altman ha promesso ch eil prossimo anno sarà a Torino per qualche giorno per partecipare alla Italian Tech Week.



