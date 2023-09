Al via la Tech Week, a Torino le 'belle menti' dell'innovazione

Tantissimi ragazzi delle scuole e dell'Università di Torino hanno partecipato all'apertura dell'Italian Tech Week, organizzata dal gruppo Gedi alle Ogr di Torino e diretta da Riccardo Luna. Un appuntamento che ha l'obiettivo di riunire le 'beautiful minds' dell'innovazione.

"Torino è un luogo simbolo dell'innovazione, lo è sempre stato e vogliamo che continui a esserlo. Ci sono tante opportunità e la tecnologia è uno strumento essenziale per costruirle" ha detto il sindaco Stefano Lo Russo.

A dare il via alla prima giornata l'Orchestra Giovanile del Sermig, diretta da Mauro Tabasso, che ha eseguito la Decima di Beethoven, capolavoro incompiuto - il compositore tedesco ha lasciato pochi appunti - completato grazie all'intelligenza artificiale. E' la prima esecuzione in Italia. "Solo l'intelligenza artificiale poteva completare quegli appunti e creare qualcosa che somigliasse a quello che Beethoven avrebbe fatto. Abbiamo chiesto permesso alla tomba di Beethoven e lo abbiamo avuto", ha spiegato Mattthias Roder, direttore dell'istituto Karajan di Salisburgo che si occupa di implementare la tecnologia alla musica. Roder ha creato una squadra per completare la decima sinfonia in occasione del 250esimo anniversario della morte di Beethoven.

Tra gli appuntamenti più attesi il collegamento con il papà di Chat Gpt Sam Altman e, domani, il dialogo tra John Elkann e Brian Chesky, fondatore e ceo di Arbnb. Più di 160 gli ospiti da 10 Paesi, oltre 80 gli incontri, 50 workshop e 29 masterclass, 4 importanti premi rivolti a startup e giovani imprenditori.





