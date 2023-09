A Torino il Centro per l'economia circolare del caffè

A Torino sostenibilità ed economia circolare si promuovono anche attraverso il caffè. Nasce, dalla collaborazione fra Fondazione Giuseppe Pericle Lavazza, Politecnico di Torino, Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, International Coffee Organization, International Trade Centre e United Nation Industrial Development Organization, il Center for Circular Economy in Coffee, la prima piattaforma precompetitiva globale "che mira ad accelerare la transizione sostenibile nella filiera del caffè, valorizzando i principi, sostenendo l'innovazione e sviluppando le buone pratiche dell'economia circolare in questa industria".

L'annuncio è stato dato durante la World Coffee Conference in corso a Bangalore, dove è stata illustrata la missione del Centro, che si rivolge a tutti i protagonisti della filiera del caffè, comunità locali di produttori, torrefattori, associazioni, istituzioni, centri di ricerca e mondo accademico.

Obiettivo, migliorare la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica del sistema caffè e sostenerne gli attori condividendo know-how e mobilitando risorse per l'implementazione di soluzioni circolari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA