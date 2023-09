Un Delitto Avrà Luogo di Agatha Christie al Gioiello di Torino

Va in scena giovedì 5 ottobre al teatro Gioiello di Torino, in prima nazionale, Un delitto avrà luogo di Agatha Christie, regia di Girolamo Angione (adattamento Leslie Darbon - traduzione Edoardo Erba). Il giallo, che apre la stagione del Gioiello, è prodotto dalla Compagnia Torino Spettacoli, che si avvale della direzione artistica di Irene Mesturino e ha trent'anni di specializzazione in Agatha Christie all'attivo, con Trappola per topi, La tela del ragno, Assassinio sul Nilo e Caffè nero per Poirot, e, nella passata stagione, L'ospite inatteso, replicato nei teatri Erba, Alfieri e Gioiello.

La scena è di Gian Mesturino. Lo spettacolo, con repliche fino all'8 ottobre, fa parte della programmazione di Fdf Entertainment. Nel cast i 'Beniamini Torino Spettacoli': Carlotta Iossetti, Elia Tedesco, Simone Moretto, Elena Soffiato, Patrizia Pozzi, Barbara Cinquatti, Elisabetta Gullì e Luca Simeone.



