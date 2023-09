Per Torino Spiritualità la grande chiesa diventa Death Cafè

Torino Spiritualità trasforma il 27 settembre - giorno dell'inaugurazione della 19/a edizione - la chiesa di San Filippo Neri, la più grande di Torino, in un Death Cafè: the biggest Death Cafè ever. Dopo l'intervento del monaco e tanatologo Guidalberto Bormolini, il pubblico verrà diviso in 60 gruppi: 600 potenziali persone, 10 per ogni tavolo, guidate da un facilitatore, che danno vita a una discussione comune sul perché la morte faccia parte della vita.

L'evento è realizzato con la collaborazione di Fondazione Fabretti Onlus, Fondazione Faro, Ordine Psicologi Piemonte, Scuola Capitale Sociale. Main sponsor Socrem - Società per la cremazione Torino. Torino Spiritualità dedica cinque giorni 'Agli assenti. Della morte ovvero della vita', un'opportunità per scrittori, pensatrici, filosofi, artisti e per il pubblico del festival di provare a riflettere sul nostro rapporto con la morte. Il festival, ideato e organizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori, va avanti fino a domenica 1 ottobre tra il Circolo dei lettori, teatri, cinema e luoghi della cultura di Torino. Molti incontri sono già sold out, a testimonianza del profondo legame tra il festival e il suo pubblico. Tra le voci Björn Larsson, Éric-Emmanuel Schmitt, Stefano Massini, Chiara Valerio, François Jullien, Chandra Livia Candiani, Vito Mancuso, Guidalberto Bormolini, Massimo Recalcati, Ilaria Gaspari, Jón Kalman Stefánsson, Massimo Mantellini, Chiara Alessi, Cristiano Godano, Gabriella Caramore, Paolo Nori, Vittorio Lingiardi, Emanuele Trevi.



