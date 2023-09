Morto Ravizza, ex presidente di Colline del Monferrato Casalese

E' morto. a Moncalvo (Asti) a 66 anni - li aveva compiuti il 17 settembre - Domenico Ravizza, già presidente del Consorzio di tutela vino Colline del Monferrato Casalese, erede e continuatore della Cascina di Rosignano Monferrato (Alessandria), dove il bisnonno aveva avviato l'azienda vitivinicola.

In società con Diego Visconti e Carlo Cassinis ha poi costituito la Vi.Ca.Ra; ha collaborato alla prima mappatura delle zone vitate del Monferrato Casalese.

"Viene a mancare un enologo di qualità e fama, un riferimento importante per la viticoltura di tutto il Monferrato, per il quale si era speso tanto", sottolinea Cesare Chiesa, sindaco di Rosignano.

Il paese lo ricorderà domenica primo ottobre, in apertura del convegno organizzato per il tradizionale appuntamento di 'Vendemmia in Arte'. "Domenico - aggiunge sempre il primo cittadino - collaborava anche con la sorella Laura, attenta alla valorizzazione di Rosignano. Promosse l'installazione della Big Bench, la prima panchina gigante sulle colline di Casale. Il padre Giuseppe fu anche sindaco".

I funerali di Domenico Ravizza, padre di Federica e Cecilia, saranno celebrati nella mattina di giovedì 28 settembre nella chiesa parrocchiale di Rosignano.



