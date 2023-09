Materiali edili rubati in magazzino, denunciato nel Torinese

I carabinieri della stazione di Villastellone (Torino) hanno denunciato un 28enne per ricettazione, dopo che una perquisizione nel suo magazzino ha portato alla scoperta di materiale rubato con un valore stimato di circa 70mila euro. Si tratta di utensili edili, strumenti di lavoro, attrezzature per la costruzione, apparecchiature elettriche di valore, ma anche mazze da golf e bici elettriche.

Il materiale risulta essere stato rubato in diverse occasioni nel Torinese.

I carabinieri sono al lavoro per identificare i legittimi proprietari del materiale sequestrato, al fine di restituirlo.

Per questo motivo hanno allestito una sorta di mostra alla caserma di Villastellone con tutta la merce sequestrata.



