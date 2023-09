Ladri di rame in azione nel cimitero di Santena

Ladri in azione nel cimitero di Santena (Torino). La notte scorsa, dopo avere scardinato i lucchetti del cancello d'ingresso, un gruppo di sconosciuti ha trafugato oltre 370 vasi in rame.

Il sindaco, Roberto Ghio, ha espresso "tristezza e sdegno" per l'accaduto aggiungendo che "questo atto criminale è un oltraggio alla memoria dei nostri cari". Le forze dell'ordine locali hanno avviato le indagini. L'amministrazione comunale ha già deciso l'acquisto e il ripristino "nel più breve tempo possibile" dei vasi.

"Sono diversi gli episodi di furti di rame per fonderlo e rivenderlo che si stanno verificando in diversi comuni del nostro territorio- osserva Ghio - Ma arrivare addirittura a derubare in un luogo in cui rendere omaggio ai propri cari è un atto spregevole oltre che illegale".

Il sindaco invita "tutti a collaborare con le autorità fornendo qualsiasi informazione che possa aiutare nell'indagine".



