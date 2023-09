Gruppo Covisian, inaugurata nuova sede 'laboratorio' a Torino

In concomitanza con l'Italian Tech Week 2023, che si tiene a Torino alle Ogr, il Gruppo Covisian, leader internazionale per le soluzioni innovative per l'assistenza clienti, ha inaugurato la sua terza sede nel capoluogo piemontese, dov'è nata 25 anni fa.

La nuova sede, in centro, in via Avogadro 30, ospiterà circa settanta persone, mentre in quella storica, la più grande d'Italia, di via Veronese lavorano in 1.500, un centinaio in via Carlo Alberto. "Questa non è una sede alternativa ma è aggiuntiva, rispetto alle altre due - sottolinea Andrea Fileccia, che guida l'innovazione aziendale - L'abbiamo costruita per creare e concentrare tutte le attività di ricerca e sviluppo nell'innovazione, dove si trovano il customer esperience e l'innovation lab. C'è la control room globale delle attività quotidiane".

L'innovazione proposta da Covisian, per quanto riguarda il customer care, passa dagli avatar e dell'intelligenza artificiale, che, secondo Gianluca Ferranti, global head Innovation, "è una grande ricchezza, se bene gestita. Nostro obiettivo è far fondere l'attività più classica del servizio cliente con l'AI, dando così dei superpoteri ai nostri consulenti".

In via Avogadro è stato esposto, per la prima volta il manoscritto di Neal Stephenson, 'Snow Crash', opera del 1992 che ha coniato la parola Metaverso, anticipando i tempi, come fa oggi Covisian con la nuova piattaforma Smile Cx, che offrirà per i servizi clienti "esperienze immersive" grazie anche a ologrammi.



