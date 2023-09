Covisian vara piattaforma AI e avatar per i servizi ai clienti

Presentata a Torino, durante l'inaugurazione della nuova sede in centro città, la piattaforma del Gruppo Covisian, azienda leader per le soluzioni innovative per l'assistenza ai clienti. 'Smile Cx', questo il nome, utilizzerà l'intelligenza artificiale, gli ologrammi e avatar sempre più realistici grazie a tute dotate di sensori. Strumenti che saranno utili a migliorare e semplificare la qualità del lavoro nelle aziende. "Con Smile Cx anticipiamo i tempi per offrire soluzioni di customer experience rivoluzionarie - commenta il fondatore e presidente di Covisian, Gabriele Moretti - forti dei nostri 25 anni di esperienza siamo oggi in grado, grazie alle nuove tecnologie, di integrare la Generative AI con il lavoro delle nostre persone, creando valore economico e qualità della vita per i nostri clienti e per l'universo dei loro clienti che noi serviamo al ritmo di oltre un milione di interazioni al giorno".

"La nostra essenza è racchiusa in tre semplici parole che riassumono la filosofia aziendale, l'approccio commerciale e il modello operativo: tech, people e smiles. Sono questi i pilastri del nostro agire, per creare un mondo più facile, per i nostri collaboratori, clienti e utenti. La nostra ragione di essere e di crescere come impresa", ha concluso Moretti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA