Campagna per disarmo nucleare, Alba illumina di rosso le torri

Il Comune si Alba (Cuneo) illumina di rosso le sue torri in adesione alla campagna per il disarmo nucleare "Nuclear Experience' realizzata dalla Croce Rossa Italiana, in collaborazione con Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Il Comitato locale di Alba della Croce Rossa, inoltre, realizzerà attività di sensibilizzazione "per contribuire a far maturare nella società civile la giusta consapevolezza degli effetti umanitari devastanti causati dall'uso dell'arma atomica e promuovere la ratifica del Trattato per la sua proibizione da parte dell'Italia".

La giornata internazionale per il disarmo nucleare viene celebrata il 26 settembre,



Riproduzione riservata © Copyright ANSA