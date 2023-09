Bambina caduta dal balcone, 'gettata giù come una 'cosa''

Fu gettata dal balcone al quinto piano "per una mera ripicca", con un gesto di "pura stizza", durante un litigio al quale era "del tutto estranea". Così è morta Fatima, bimba di 3 anni, in un cortile del centro storico di Torino il 30 gennaio 2022. Lo ha stabilito la Corte di assise nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 28 giugno ha condannato all'ergastolo Azhar Mohssine, il compagno della madre della piccina. L'uomo ha sempre parlato di un incidente ma secondo i giudici ha fornito "versioni plurime e tutte non veritiere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA