Accordo alla A2A di Cavaglià, aumento fino a 200 euro netti

Aumento in busta paga anche di 200 euro netti per un'ottantina di dipendenti di ditte esterne che lavorano per la A2A di Cavaglià (Biella), azienda che opera nello smaltimento e nel riciclo di plastica su scala industriale.

"Dopo una serie di contatti e di trattative con la direzione nazionale dell'azienda, è stata firmata l'intesa per i lavoratori di ditte esterne che lavorano in appalto. - spiega Cristina Martiner Bot, segretaria generale Funzione pubblica della Cgil - Abbiamo ottenuto per loro il riconoscimento previsto dal contratto delle cooperative sociali con l'adeguamento tabellare degli stipendi e di altre voci in busta".

Così tra buoni pasto, indennità e aumento dello stipendio, a seconda delle mansioni, si è arrivati a una crescita che va dai 150 ai 250 euro al mese nel caso del capoturno.

"Fa un certo effetto - aggiunge la sindacalista - che nel Biellese siamo arrivati a questo accordo con un'azienda privata di rilevanti dimensioni ma non siamo riusciti, finora, a ottenere altrettanto con la Seab, che rappresenta tante amministrazioni comunali del territorio".



