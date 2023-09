Su TikTok un'altra donna parla di un video 'hot' con Demba Seck

"Adesso mi sento in colpa per non averlo denunciato". A dirlo, quando la denuncia non è più possibile perché sono trascorsi due anni dal presunto reato, è una ragazza di 22 anni, che su TikTok sostiene di essere stata ripresa anche lei dal calciatore del Toro Demba Seck, come da fascicolo in Procura a Torino dopo la denuncia della ex ragazza del granata, vicenda per cui il pm ha chiesto peraltro l'archiviazione. Lo riporta il quotidiano Repubblica, a proposito del video in cui questa giovane parla, mostrando sullo sfondo messaggi che attribuisce al giocatore e in cui dice esserci state anche minacce. Minacce che nemmeno la magistratura potrà indagare, vista l'impossibilità della denuncia.

