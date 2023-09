Ritrovati 4 ordigni bellici, ex comune Rocca Grimalda inagibile

Quattro ordigni bellici sono stati ritrovati nello scantinato dell'ex palazzo municipale di Rocca Grimalda (Alessandria), che ora è stato dichiarato inagibile, con un'ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Cacciola. "Trattandosi di bombe d'aereo - precisa il primo cittadino - non dovrebbero essere particolarmente pericolose, poiché potrebbero esplodere solo cadendo da grandi altezze".

A scoprirle sotto altro materiale accatastato, è stato un dipendente comunale impegnato in lavori di pulizia durante la misurazione dei locali, necessaria per accedere al contributo di ristrutturazione. L'edificio ospita le sedi di ufficio postale, Polisportiva, Museo della Maschera e Associazione La Lachera.

"Dopo un primo sopralluogo dei carabinieri si è deciso di sospendere in via cautelativa tutti i servizi - prosegue il sindaco Cacciola - Poiché gli ordigni si trovano nei sotterranei, valuteremo in modo più attento se riuscire a garantire almeno quello postale. Abbiamo già preso contatto con gli artificieri e attendiamo di conoscere la data dell'intervento".



