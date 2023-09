Rettore, 'l'Università di Torino abbasserà ancora le tasse'

L'Università di Torino continuerà ad abbassare le tasse. E' l'impegno del rettore Stefano Geuna che ne ha parlato durante la presentazione del bilancio Pop dell'ateneo "Oggi gli studenti che hanno un reddito fino a 23.000 non pagano nulla perché rientrano nella No Tax Area. La media totale di tutti quelli che pagano le tasse è sotto i mille euro, l'obiettivo è di farla scendere ancora", ha spiegato Geuna.

"Iniziamo ora la discussione con gli studenti, apriremo un tavolo a breve. Dovremo decidere la cifra da investire. Oggi l'unica cifra in rosso del bilancio di ateneo è quella che riguarda la contribuzione studentesca e ne siamo felici", ha sottolineato.



