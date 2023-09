Punch Torino con Oxe Marine per i motori fuoribordo diesel

Oxe Marine, l'azienda che ha realizzato il primo fuoribordo diesel ad alte prestazioni al mondo, e Punch Torino, centro di ingegneria per sistemi di propulsione ed elettronica, inizieranno un'ampia collaborazione per sviluppare ulteriormente i motori fuoribordo diesel. Il primo passo della collaborazione prevede che Punch analizzi e studi l'Oxe200, il fuoribordo diesel da 200 cv di Oxe Marine, con un propulsore basato su un motore diesel General Motors da 2.0L, in linea con i più recenti requisiti in materia di emissioni marittime. Punch apporta alla collaborazione competenza ingegneristica e tecnologica nel settore automobilistico e le due aziende si impegnano a migliorare i motori diesel già a basse emissioni per soddisfare le future normative sulle emissioni e a sviluppare le soluzioni per il settore nautico per un ambiente marino più sostenibile e sicuro.

"In qualità di azienda che mira a essere all'avanguardia nella propulsione marina e che si impegna a fornire ai propri clienti prodotti efficienti e affidabili che diano un contributo positivo all'ambiente marino, siamo ansiosi di iniziare questa collaborazione con Punch concentrandoci sulla famiglia di motori da 150-200HP dal punto di vista della riduzione delle emissioni", afferma Paul Frick, ceo di Oxe Marine Ab. "La sostenibilità ambientale è un principio fondamentale della nostra tecnologia: lavorare per trasformare questa visione in una realtà concreta è il nostro mantra. La partnership con Oxe, un'azienda innovativa nel settore marino con la stessa visione di un futuro sostenibile, metterà le basi di per una collaborazione volta a rinnovare e migliorare l'efficienza dei propulsori di Oxe, contribuendo per contribuire alla riduzione delle emissioni ambientali" commenta Pierpaolo Antonioli, ceo di Punch Torino



