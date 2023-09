Opera viva, quinto appuntamento l'Amico di Pierluigi Pusole

L'artista Pierluigi Pusole con l'opera Amico (2018) inaugura il quinto appuntamento dell'anno di Opera Viva Barriera di Milano, Il Manifesto. E' un particolare di una composizione più grande appartenente alla serie Experiments che, a sua volta, rientra nel progetto I.S.D./Io sono Dio, in cui l'artista riscrive una dimensione in cui si combinano naturale e artificiale.

Il progetto/opera di arte pubblica ideato nel 2015 da Alessandro Bulgini negli anni ha ospitato più di 50 artisti italiani e stranieri, interpreti dello spazio pubblico di 6x3 metri di piazza Bottesini a Torino. L'edizione 2023, intitolata 'Opera Viva, Luigi l'addetto alle affissioni' si concentra sul concetto di ribaltamento: nessuna figura curatoriale, soltanto gli artisti e Luigi, l'addetto alle affissioni, che appenderà tutte le immagini capovolte. Vivono e lavorano a Torino gli artisti selezionati per l'edizione 2023, per sottolineare ancora una volta l'importanza del tessuto culturale e artistico della città di Torino: Sergio Cascavilla, Gianluca e Massimiliano De Serio, Luigi Gariglio, Turi Rapisarda, Pierluigi Pusole e Alessandro Bulgini.



