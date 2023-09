La Lmx Sirex 2300 star del Concorso di Eleganza Festival Car

La Lmx Sirex 2300 gialla del 1968 del collezionista Renato Montalbano si è aggiudicata il primo premio della categoria Rock alla seconda edizione di Festival Car, evento organizzato dalla testata giornalistica Autoappassionati.it e nato per celebrare la passione per l'auto, dove si riuniscono supercar, vetture di interesse storico ed eccellenze italiane nel borgo di Revigliasco Torinese. Si tratta della prima volta che una Lmx della collezione Montalbano partecipa a un concorso di eleganza. Questa la motivazione: "per la rarità del mezzo e per lo stato di conservazione autentico.

Si è tenuto anche conto della storia della vettura specifica con un legame particolare con il proprietario Renato Montalbano".

La Lmx è una vettura granturismo con caratteristiche sportive progettata a Milano e costruita a Torino alla fine degli anni '60. Un progetto figlio di personaggi quali Franco Scaglione e Gioachino Colombo, caratterizzato da soluzioni tecnologiche innovative e coraggiose. Un'auto disegnata con un occhio alle nuove suggestioni stilistiche che giungevano dall'America e con l'altro all'Italia, maestra di stile e indiscutibile riferimento al mondo per equilibrio ed eleganza, il tutto abbinato a una carrozzeria leggerissima e a un telaio sportivo a trave centrale che garantiva notevoli prestazioni.

Delle 42 vetture costruite nello stabilimento di corso Casale a Torino, ne sopravvive una trentina, in mano a collezionisti perlopiù stranieri. L'esemplare presentato è in condizioni originali con alcuni interventi conservativi ed è uno dei pochissimi dotati di sovralimentazione tramite turbocompressore curato dal pilota e ingegnere Michael May. Il riconoscimento arriva a un anno esatto dalla mostra realizzata al Mauto e curata da Raffaello Porro, presente come copilota al concorso insieme a Montalbano.



