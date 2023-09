Il Piemonte partecipa alla Giornata dei locali storici

Hanno almeno un secolo di storia, li hanno frequentati re e regine, principi e imperatori, filosofi e artisti, scrittori e politici, musicisti e compositori, attori e registi. Sono i locali storici ai quali è dedicata la Giornata nazionale del 7 ottobre, promossa dall'associazione che raggruppa oltre duecento locali su tutto il territorio italiano.

A Torino aderiscono l'albergo ristorante San Giors, noto per la sua cucina con i bolliti piemontesi; il caffè Al Bicerin famoso per il bicerin amato da Silvio Pellico, da Giacomo Puccini e dove Umberto Eco ha ambientato il suo romanzo Il Cimitero di Praga; la pasticceria Stratta; il caffè Elena, amato anche da Cesare Pavese; l'antico Ristorante Porto di Savona; il cui nome alla stazione delle diligenze a cavalli che assicuravano ogni giorno i collegamenti con la Liguria e in particolare con il porto di Savona, che era di grande importanza mercantile per Torin; il caffè Mulassano, dove furono inventati i tramezzini; il ristorante Del Cambio che si trova nelle memorie di Casanova ed era frequentato quotidianamente da Cavour.

In tutti i locali sono previste degustazioni e visite guidate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA