Frana in val Formazza, rintracciato il corpo di uno degli escursionisti

Un'unità cinofila della guardia di finanza ha rintracciato il corpo di uno dei due escursionisti dispersi da ieri dopo essere stati travolti da una frana in alta Val Formazza, in Piemonte, nella zona sotto il rifugio Città di Busto. Il corpo, secondo quanto riferito dal soccorso alpino, si trova in una zona difficile da raggiungere. Il ritrovamento "è stato confermato da un sorvolo specifico di un drone del soccorso alpino".

"Poco distante, è presente una giacca e uno zaino appartenenti al secondo escursionista, presumibilmente nei pressi è presente anche il corpo senza vita, ma il sorvolo non consente di accertarlo con certezza" dicono i soccorritori. I famigliari dei due dispersi, Matteo Barcellini, 34 anni, di Borgomanero, e Marilena Bertoletti, 31 anni, di Nebbiuno, entrambi paesi del Novarese, "hanno identificato i reperti comparsi nelle immagini scattate dal drone come appartenenti a loro" aggiunge il soccorso alpino. Le attività di recupero delle due salme sono ora affidate ai vigili del fuoco, in accordo con i geologi e con la polizia giudiziaria.

Le tracce dei due escursionisti erano state individuate in mattinata dai cani. I tecnici del soccorso li hanno visti con il binocolo ed hanno effettuato una ricognizione della zona con i droni.

L'area interessata dalla frana si trova al di sotto del rifugio Città di Busto, a 2.480 metri di altitudine, nel comune di Formazza. Il rifugio è attualmente chiuso per la stagione invernale. Sono intervenuti subito gli uomini dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e della guardia di finanza. A dare l'allarme subito dopo la frana è stato un escursionista. L'uomo aveva visto tre persone alle sue spalle, sulla montagna. Quando poi ha sentito il rumore della frana si è girato e non è più riuscito a vederle. La zona è quella del Piano dei camosci, appena sotto il rifugio, che è chiuso.

"La zona interessata, a circa 2.400 metri di altitudine, è raggiungibile soltanto a piedi, in circa due ore e mezzo di cammino coprendo un dislivello di circa 500-600 metri rispetto a dove si lascia l'automobile, oppure in elicottero" ha spiegato all'ANSA la sindaca di Formazza (Verbano-Cusio-Ossola), Bruna Papa. "La zona è disabitata e il rifugio è già chiuso - ha aggiunto Papa -. Dal paese non si vede assolutamente nulla".





Le due persone di cui non si sono avute notizie dopo la frana risultano essere Matteo Barcellini, 34 anni, di Borgomanero, e Marilena Bertoletti, 31 anni, di Nebbiuno, entrambi paesi del Novarese. La loro auto è rimasta parcheggiata in zona e i parenti non sarebbero finora riusciti a rintracciarli. In ogni caso manca la certezza che siano davvero finiti sotto la frana, dal momento che sono molte le parti di questa montagna in cui i telefoni cellulari non riescono a prendere la linea e sono presenti una serie di bivacchi in cui fermarsi quando i rifugi sono chiusi, come in questo caso.

Il soccorso alpino: 'Ricerche difficli, proseguono i distacchi'

"Lo scenario è ancora instabile, nel senso che proseguono dei distacchi" dalla zona della Val Formazza interessata oggi da una frana, "e questo rende le operazioni di soccorso più complesse". A comunicarlo è il Soccorso alpino, che spiega di non avere ancora al momento "informazioni accurate, come ad esempio il numero di escursionisti coinvolti". Sul posto sono già giunte le prime squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e sono in partenza anche unità cinofile del soccorso alpino.

