Da Vogogna successo per Ruote nella Storia di Aci

La seconda tappa offerta dall'Automobile Club del Vco ha rappresentato un altro successo da aggiungere al calendario di Ruote nella Storia 2023. Anche questo nuovo appuntamento nella Provincia del Verbano Cusio Ossola ha ottenuto consensi e plausi da parte di partecipanti e ospiti presenti alla manifestazione del 24 settembre.

A fare da sfondo all'evento, ideato e promosso da Aci Storico con il supporto di Automobile Club d'Italia, la località di Vogogna e alcuni dei luoghi della Valle Vigezzo.

"Ho la fortuna di essere Presidente di un Automobile Club locale che presenta un territorio vasto, vario e bellissimo", ha detto precisare al termine della manifestazione Giuseppe Zagami, Presidente dell'AC Verbano Cusio Ossola. "Ruote nella Storia nasce proprio per far conoscere le bellezze del territorio e quindi coniugare natura e cultura con la 'bellezza artistica' dell'automobile. Per questo siamo contenti di poter fare più e più volte manifestazioni all'interno di questo territorio incredibile".

Tra i modelli di auto storiche presenti, una Bentley Mark VI sport saloon del 1951, una Opel Manta Ste 2.0 del 1977, una Alfa Romeo Duetto IV Serie del 1991, Alfa Romeo Duetto 1300 del 1973, una Fiat 124 Spider Sport del 1973, una Porsche 911 Cabriolet del 1983, una Golf Rally del 1990.

Da uno dei Borghi più belli d'Italia, Vogogna, si è passati al Parco Nazionale della Val Grande, dove a Malesco si sono svolte alcune prove di abilità non a tempo. Poi aperitivo e pranzo con prodotti eno-gastronimici tipici.

L'entusiasmo degli organizzatori e i consensi da parte degli equipaggi partecipanti fanno sperare in una sesta edizione dell'evento.



