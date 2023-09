Carabinieri: De Cinti, innovazione e tradizione,Torino affascina

Il colonnello Roberto De Cinti è da pochi giorni il nuovo comandante provinciale di Torino dei carabinieri. "Il mio obiettivo è di proseguire nel solco tracciato dai miei predecessori - ha spiegato questa mattina l'ufficiale dell'Arma durante la presentazione - Ho ricevuto un'accoglienza che ha consentito di mitigare quel senso di plausibile d'agitazione nell'assumere l'incarico in una città così importante che ha dato i natali all'Arma dei carabinieri".

"Ho potuto costatare che questa è una realtà senza dubbio affascinante, per il semplice fatto che a prima vista è capace di coniugare l' innovazione con la tradizione", ha aggiunto.

Roberto De Cinti, nato a Tivoli (Roma), nel 1968.

La sua carriera è incominciata nel 1987 come sottufficiale, prima di proseguire all'Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. È laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna.

In Piemonte era già stato verso la fine degli anni 90, come comandante di plotone e capo gestione materiali del II Battaglione della Scuola Allievi di Fossano (Cuneo).

È stato comandante a Ravenna fino agli ultimi incarichi a Roma come capo ufficio del Capo di Stato Maggiore. "I numeri - ha sottolineato parlando di criminalità reale e percepita - sono dati freddi non seguono la percezione delle persone".

"L'attività dei carabinieri - ha continuato De Cinti- e delle altre forze polizia è volta a mitigare e abbassare la percezione di insicurezza, che potrebbe portare disagio".



