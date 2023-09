Camion si ribalta e schiaccia un'automobile, morto guidatore

Un uomo di 38 anni alla guida della sua automobile è morto dopo che la sua vettura è stata travolta e schiacciata da un camion. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba nel territorio del comune di Arborio (Vercelli). Il pesante mezzo trasportava candeggina, e per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato e ha travolto l'auto su cui viaggiava la vittima, che stava terminando il turno di lavoro e tornando a casa.

Sul posto la polizia stradale, che ha effettuato i primi rilievi insieme a un'équipe sanitaria, intervenuta per tentare di soccorrere l'automobilista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA