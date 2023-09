A Torino le biblioteche fanno rete con l'area metropolitana

Torino, con le sue 18 biblioteche civiche, entra in rete con lo Sbam, il Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana torinese, che ne conta poco più di 70.

Le realtà coinvolte lavorano al progetto dal 2015 e oggi è arrivata la presentazione ufficiale del nuovo sistema, battezzato Bito, con l'avvenuta l'unificazione del software applicativo.

Il nuovo sistema integrato mette a disposizione degli attuali oltre 750mila iscritti quasi due milioni di prestiti all'anno. E grazie a una forte iniezione di risorse del Pnrr, realizza anche un cambio di passo, reinventando la biblioteca tradizionale che ora diventa anche un centro di servizi che spaziano dai corsi alle conferenze ai laboratori. A spiegarlo, in conferenza stampa nel grattacielo della Regione a Torino, le assessore alla Cultura di Torino e del Piemonte, Rosanna Purchia e Vittoria Poggio, e la presidente dello Sbam, Laura Pompeo.

"E' questo - ha sottolineato Purchia - uno dei tasselli di un percorso che vede investimenti per 150 milioni in interventi strutturali che coinvolgeranno oltre agli edifici delle biblioteche anche le piazze e i giardini che le circondano. E che prevede la nascita della nuova Biblioteca centrale al Palazzo delle Esposizioni del Valentino con un investimento da 100 milioni di euro ".



