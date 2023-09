Alessandria, delegazione dei Radicali in visita alle carceri

Grazie al progetto 'Devi Vedere!' dei Radicali Italiani, organizzato per portare a conoscere le realtà carcerarie ai cittadini che non le hanno mai potute vedere dall'interno, una delegazione ha visitato i due istituti di Alessandria, la casa circondariale di piazza Don Soria, in centro, e quella di reclusione, nel sobborgo di San Michele. Presenti Raffaele Fiorito, Alice Depetro, Flavio Martino, rispettivamente presidente, membro di direzione Radicali Cuneo e membro del Comitato nazionale; Stefano Cresta (Alessandria); Sonia Fogagnolo (Associazione Luca Coscioni Alessandria).

Per la circondariale è stata sottolineata la necessità del riammodernamento di alcuni locali per poterli utilizzare adeguatamente. Il San Michele invece è stato definito più moderno, così da consentire l'attuazione del progetto Agorà, dove i detenuti possono stare in spazi comuni e svolgere attività tutto il giorno, rientrando in cella solo per il pernottamento. Per entrambe le strutture il personale viene riferito come sotto-numerato, richiedendo straordinari e creando difficoltà a mantenere le attività proposte.



