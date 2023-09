La strage di operai a Brandizzo, dopo un mese via libera alle esequie

Arriva dopo quasi un mese il via libera per i funerali dei cinque operai travolti da un treno a Brandizzo, nel Torinese, la notte tra il 30 e il 31 agosto scorsi, mentre erano al lavoro sui binari. La Procura di Ivrea (Torino), che indaga sulla strage, ha pronto il nullaosta a procedere, dopo che nei giorni scorsi la polizia scientifica ha concluso il delicato lavoro di riconoscimento dei resti dei cinque uomini. Sono Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 52, Giuseppe Aversa, 49, e Kevin Laganà, 22.



All'inizio della prossima settimana, probabilmente martedì, i resti degli operai verranno consegnati alle rispettive famiglie per le esequie. I parenti della vittima più giovane, Laganà, non hanno atteso però questo momento e, appena giunta la notizia del nullaosta hanno fissato e reso nota la data dei funerali: si terranno sabato 30 settembre alle 10 nel duomo di Vercelli, una scelta quasi necessaria vista la grande partecipazione che c'era stata due settimane fa alla veglia nella stessa cattedrale di piazza Sant'Eusebio. Al momento di preghiera convocato dall'arcivescovo Marco Arnolfo aveva preso parte tutta la comunità vercellese, che si era stretta attorno ai parenti del ventiduenne. "Da un mese attendiamo la data dei funerali - commenta lo zio di Kevin, Giovanni Caporalello -, e fino a quel momento parenti, amici e conoscenti continueranno a radunarsi sotto a casa di mio nipote per portagli un saluto e un abbraccio al padre Massimo".



E se per le esequie di Kevin si attende solo la conferma definitiva, manca invece di conoscere quando verrà fissato il giorno dell'ultimo saluto per gli altri tre operai della provincia di Vercelli. In queste settimane è emersa infatti la volontà delle famiglie di celebrare singolarmente i riti funebri di Zanera e Lombardo, residenti a Borgo Vercelli e Vercelli, e di Aversa, di Borgo d'Ale. Per quest'ultimo i funerali dovrebbero tenersi nel duomo di Chivasso (Torino). Niente data al momento anche per il quinto operaio, Sorvillo, di Brandizzo, Comune che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo per individuare le responsabilità dell'accaduto.



Si attende dunque di conoscere tutte le date dei funerali anche in municipio a Vercelli: il sindaco Andrea Corsaro, il mattino successivo alla strage, aveva deciso di istituire il lutto cittadino, con la conseguente sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, nel giorno stesso dei funerali delle vittime. Così sarà nelle ore dei singoli riti funebri, se celebrati separatamente.

